مصر.. حكم بالإعدام على وجدي غنيم وآخرين

قررت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، إحالة أوراق 3 متهمين من الإخوان بينهم القيادي وجدي غنيم إلى مفتى الديار المصرية تمهيدا لإصدار حكم بإعدامهم على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية وجدى غنيم”.

وحددت المحكمة جلسة التسع والعشرين من أبريل الجاري للحكم على جميع المتهمين في القضية وعددهم ثمانية، وفق ما ذكر مراسل “سكاي نيوز عربية” في القاهرة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا وجهت لأفراد الخلية تهما بإنشاء وتأسس جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما وجه الادعاء للمتهمين تهم الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والدعوة إلى تكفير الحاكم والخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة.

ومن بين التهم الموجهة لأفراد الخلية أيضا، الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم.