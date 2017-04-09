مصر.. إعلان حالة طوارئ ومجلس أعلى لمكافحة التطرف

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه سيتم إعلان حالة الطواريء في مصر لمدة ثلاثة شهور، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية، فيما أعلن أيضا تشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب، بعد أحداث تفجيرات إرهابية طالت كنيستين للأقباط.

وجاءت هذه القرارات في كلمة للسيسي عقب اجتماع لمجلس الدفاع الوطني لبحث الوضع في أعقاب تفجيرين في كنيستين بالإسكندرية وطنطا، أسفرا عن مقتل 47 شخصا وإصابة أكثر من مئة آخرين في يوم احتفال الأقباط بأحد السعف.

وقد أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن التفجيرين الانتحاريين مهددا بتنفيذ مزيد من الإعتداءات.

وقال السيسي “الإرهاب يحاول تحطيم تمزيق وحدة الشعب المصري.. نحن نستطيع هزيمة الإرهاب وطالما تشكلون وحدة واحدة سيصعب على أي أحد التدخل في شؤوون مصر”.

وأضاف السيسي أن “نجاح الجيش في التصدي للإرهاب في سيناء دفع الإرهابيين إلى التوجه لمناطق أخرى”.

وشدد الرئيس المصري على ضرورة أن يحاسب المجتمع الدولي “الدول الداعمة للإرهاب”.

وطالب السيسي وسائل الإعلام بتوخي الحذر أثناء مناقشة التفجيرات الإرهابية، ودعا لاتخاذ خطوات لمحاربة الإرهاب، منوها على ضرورة قيام البرلمان ومؤسسات الدولة بالتصدي للفكر المتطرف.