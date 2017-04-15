مصادر: داعش شن هجوما بغاز سام في الموصل

ذكر مصدر أمني عراقي، السبت، أن مسلحين من تنظيم داعش الإرهابي قد شنوا هجوما بغازات سامة فى منطقة تمت استعادتها مؤخرا في غربي الموصل.

وقال ضابط من قوات مكافحة الارهاب إن الهجوم وقع الليلة الماضية في حي الابار عندما اطلق تنظيم الدولة الاسلامية قذائف محملة بغاز الكلور.

وقال إن سبعة جنود عانوا من مشاكل فى التنفس وتم علاجهم فى عيادة ميدانية مجاورة، وفقا لوكالة “اسوشيتد برس”.

وتحدث الضابط للوكالة بشرط عدم ذكر اسمه لأنه لم يكن مخولا بالإفراج عن المعلومات.

وتقاتل القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة حاليا مسلحين من تنظيم داعش فى الشطرالغربي من الموصل.

ويقول مسؤولون عراقيون إن أكثر من نصف الشطر الغربي من مدينةت الموصل قد جرت استعادته.

وقد تم طرد المتطرفين من الشطرالشرقي من مدينة الموصل، ثانى أكبر مدن العراق، فى يناير الماضي.