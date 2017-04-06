مسؤول أميركي بارز: الخيار العسكري في سوريا وارد

قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية، الخميس، إن الولايات المتحدة لم تستبعد ردا عسكريا على الهجوم بالغاز السام في سوريا والذي أودى بحياة عشرات المدنيين وألقت واشنطن بالمسؤولية عنه على الحكومة السورية، بحسب رويترز.

وردا على سؤال عما إذا كان قد تم استبعاد الخيار العسكري قال المسؤول “لا”.

وليس واضحا حجم التخطيط العسكري الأميركي القائم بشأن ضرب أهداف مرتبطة بحكومة الرئيس بشار الأسد.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، الأربعاء، أن موقفه تجاه الأسد تغير كثيرا بعد الهجوم الكيماوي.

وقال إن الهجوم الكيماوي في سوريا “تجاوز خطوطا حمراء كثيرة بالنسبة لي”، واصفا إياه بالهجوم المروع وغير المحتمل.

وتوعد ترامب بالتحرك ردا على هذا الهجوم، لكنه تحفظ على ذكر الإجراءات التي سيتخذها.

وقال الرئيس الأميركي:” لا أريد ان أكشف طريقة تفكيري وتوجهاتي العسكري بشان سوريا.” وكان ترامب قد صرح في وقت سابق إن هناك احتمالا لتغيير السياسة الأميركية في سوريا.