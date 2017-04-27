مرج الحمام: مقتل شخص وفرار آخرين يشتبه بتجارتهم بالمخدرات

قتل شخص وضبط آخر فيما تمكنت تمكن أشخاص آخرون من الفرار، يشتبه بتجارتهم للمخدرات، بعد مطاردتهم من قبل عناصر مكافحة المخدرات في مرج الحمام جنوبي عمان اليوم الخميس.

وأوضح مصدر أمني إن عناصر مكافحة المخدرات اشتبهوا بمركبتين بعد متابعتهما بمنطقة إسكان الضباط في مرج الحمام، وبعد الطلب من سائقيها التوقف، بادر من فيها إلى إطلاق النار بكثافة تجاه العناصر الأمنية، الامر الذي استوجب الرد بالمثل.

وأضاف أن أحد المطلوبين قتل على الفور كما تم ضبط آخر كان برفقته في السيارة، بينما تمكن آخرون في السيارة الثانية من الفرار، والعمل جار على متابعتهم.

وتابع أنه بتفتيش السيارة المضبوطة تم العثور على كميات بسيطة من المخدرات.