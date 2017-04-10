محمد بن زايد يستقبل قائد العمليات الخاصة للتحالف العربي

استقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الاثنين، الأمير اللواء الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد العمليات الخاصة المشتركة لدول التحالف العربي في عملية إعادة الأمل الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن.

ووفقا لوكالة “وام” اطلع الشيخ محمد بن زايد على تطورات الأوضاع الميدانية لعملية إعادة الأمل، وسير العمليات الجارية وما يحرزه الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، بمساندة قوات التحالف من تقدم لاستعادة الشرعية في اليمن من الميلشيات الانقلابية.

كما تبادل المسؤولان الحديث بشأن مساعدة الشعب اليمني في تحقيق عودة الاستقرار والأمان لوطنهم، ودعم المؤسسات الوطنية لخدمة التنمية الشاملة في اليمن، إضافة إلى تأمين الحاجات الإنسانية للشعب اليمني في كافة المناطق اليمنية.