مجلس النواب الليبي يؤيد العودة لمفاوضات ترعاها الأمم المتحدة

صوت مجلس النواب الليبي، يوم الاثنين، بالإجماع على قرار العودة إلى طاولة المفاوضات برعاية منظمة الأمم المتحدة.

واقترح مجلس النواب في جلسته، إعادة هيكلة المجلس الرئاسي وأعضاءه، بغرض تشكيل مجلس رئاسي جديد من ثلاثة أعضاء فقط.

ويعرض المقترح اختيار رئيس جديد لحكومة الوفاق، على ألا يكون رئيس الحكومة أحد الثلاثة الذين تم اختيارهم للمجلس الرئاسي.

ويقوم المقترح على إعادة تشكيل مجلس الدولة ليتكون من جميع أعضاء المؤتمر الوطني الذين تم انتخابهم في عام 2012.

فضلا عن ذلك، يضم المقترح إلغاء المادة الثامنة، التي تنقل صلاحيات القائد الأعلى للجيش الليبي من رئيس البرلمان إلى رئيس المجلس الرئاسي، على أن يكون الحوار برعاية الامم المتحدة وجامعة الدول العربية.

وأكد البرلمان، ضرورة تواصل لجنة الأمن القومي مع الضباط العسكريين في الجنوب والغرب الليبي للإسراع في توحيد الجيش الوطني الليبي.