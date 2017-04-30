ماي: لست على “كوكب آخر” في المفاوضات حول بريكست

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الأحد، أنها ليست على “كوكب آخر” في المفاوضات حول بريكست مع الاتحاد الأوروبي، ردا على انتقادات مسؤولين أوروبيين أوردتها الصحف.

وتصدرت المسألة الأحد صحيفة “صنداي تايمز” التي كتبت “ماي تعيش على كوكب آخر كما تقول بروكسل” قبل أن تورد وقائع الاجتماع الذي عقد الأربعاء في لندن بين تيريزا ماي ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر وكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه.

وذكرت الصحيفة أن ماي أكدت خلال الاجتماع أنها تريد بحث اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قبل تسوية مسألة فاتورة عملية الطلاق، وهو ما يرفضه الأوروبيون.

وذكر يونكر لاحقا في مكالمة هاتفية أجراها مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لإطلاعها على مضمون الاجتماع، أن “الأمور جرت بشكل سيء للغاية”.

وأضاف يونكر “إنها على كوكب آخر. استنادا لما حصل خلال الاجتماع، فإن عدم التوصل إلى اتفاق أكثر ترجيحا من التوصل إلى اتفاق”.

وردت ماي بالقول خلال برنامج “ذي أندرو مار شوو” السياسي الذي يبث الأحد على البي بي سي “لست على كوكب آخر”.

وأضافت “لكنني أعتقد أن هذه التعليقات وتعليقات أخرى سمعناها من مسؤولين أوروبيين تدل على أنه ستكون هناك أوقات تكون فيها هذه المفاوضات صعبة جدا” مشددة على أن غياب اتفاق أفضل من “اتفاق سيء”.

وأوضحت “أود أن أتأكد بأننا سنتفق على اتفاق تجاري وشروط الخروج من الاتحاد الأوروبي”.