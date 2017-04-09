مان يونايتد ينهي سلسلة التعادلات بثلاثية على سندرلاند

وضع مانشستر يونايتد حدا لسلسلة من التعادلات بفوز سهل 3-صفر، على مضيفه سندرلاند متذيل الترتيب، ليتقدم للمركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومنح الهدف 28 لزلاتان إبراهيموفيتش في كل المسابقات هذا الموسم التقدم ليونايتد، وباتت مهمة سندرلاند شبه مستحيلة بعد طرد سيباستيان لارسون قبل نهاية الشوط الأول.

وضاعف هنريك مخيتاريان النتيجة في الدقيقة 46 بعد ثوان من استئناف اللعب، لينخفض الإيقاع ولم يقدم سندرلاند الكثير في المقابل وفشل في هز الشباك للمباراة السابعة على التوالي بالدوري.

وأحرز ماركوس راشفورد الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة، وهو الأول له في الدوري منذ سبتمبر أيلول، بعد أن هيأ له إبراهيموفيتش الكرة ببراعة.

ويملك يونايتد 57 نقطة من 30 مباراة متأخرا بأربع نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع لكنه خاض مباراة أقل.