لويس إنريكي: فرص إحراز اللقب تعتمد على تخطي ملقة

قال المدير الفني لفريق برشلونة، لويس إنريكي أمس إن لقب الليغا يعتمد على الفوز اليوم على ملقة الذي سيواجهه في منافسات الجولة الـ31 من الليغا، مؤكدا أنه لا يفكر في لقاء الكلاسيكو المقرر أمام ريال مدريد في غضون أسبوعين على ملعب “سانتياغو برنابيو”.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس قبيل لقاء ملقة، أشار إنريكي إلى أنه يرى أن “برسا” بمقدوره الفوز في المباريات الثماني المتبقية في الليغا، رغم أنه قال إن ريال المتصدر يمكنه أيضا القيام بالأمر نفسه.

وأضاف “الليغا اليوم تعتمد على ملقة دون أي شيء آخر، لأن الأمور ستتعقد إذا لم نفز باللقاء.. إذا لم نفز بمباراة ملقة فإننا سنسهل الأمور كثيرا على منافسينا”.

وأقر إنريكي بأن المواجهات المباشرة (مثل الكلاسيكو) قد تكون حاسمة ولكنه أكد أن الأمر يعتمد على حصد النقاط الثلاث أمام ملقة، مبينا أن هدف الفريق الكاتالوني حاليا يكمن في الفوز بالمباريات الثماني المتبقية، رغم إدراكه لصعوبة تحقيق الأمر.

وحول لقاء دربي الليغا المقرر اليوم بين ريال مدريد وأتلتيكو، يرى إنريكي أن فرص الفريقين متساوية.

وفيما يتعلق بحالة فريقه في هذه الفترة الحاسمة، يرى إنريكي أنهم في الوضع الذي يرغبون فيه “على استعداد للفوز بالثلاثية”.

ودافع إنريكي عن سياسة التغيير في تشكيلة “برسا”، ووجه بشكل مازح رسالة إلى ماسيميليانو أليغري، المدير الفني ليوفنتوس الذي سيواجهه الفريق الكاتالوني الثلاثاء المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم، حيث نصحه بعدم الدفع بهيهواين وماندزوكيتش وكوادرادو أمام فريقه لكي يركز على بطولة الدوري الإيطالي، ولكنه أكد أنه لن يستمع لنصيحته بالتأكيد.

وعند سؤاله حول قيام نيمار بتغيير حذائه خلال مجريات اللقاءات الأخيرة لبرشلونة، رد إنريكي بأن هذا الأمر حدث بسبب مشكلات وليس لمجرد رغبة اللاعب في ذلك.

زيدان يفاجئ الجميع بشأن مستقبله

من ناحية ثانية، فاجأ المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، الجميع بتصريح مبهم حول مستقبله، وذلك عشية مواجهة دربي العاصمة أمام أتلتيكو مدريد، بقوله إنه “غير مستعد على الإطلاق” للتحدث بشأن الموسم المقبل، وأن تفكيره الوحيد منصب في الحاضر، المطالب فيه بالبحث عن لقب كبير.

وقال “زيزو” خلال المؤتمر الصحفي عشية المواجهة المرتقبة “لا أعلم ماذا سيحدث بعد نهاية الموسم”.

وأوضح “لست متأكدا، لهذا لا أعد شيئا، ما أقوم به الآن هو ما يتبقى لي من هذا الموسم”.

وأضاف “الجميع يعلم أهمية هذا النادي، أنا أعرفها، وأعلم ماذا يعني هذا المنصب، أن أدرب ريال مدريد، سواء في إيجابياته أو سلبياته. أنا مستعد لكل شيء. لهذا أقول إن المباراة المقبلة فقط هي ما تهمني. دائما سيكون هذا أسلوبي حتى آخر يوم لي هنا كمدرب. أفكر فقط في النقاط الثلاث من مباراة غد، أما غير ذلك فلا أعلم ماذا سيحدث”.

وتابع “أنا دائما شخص إيجابي، مهما سيحدث لي في الحياة. من حسن حظي أن أكون هنا. هناك أشخاص كثيرون في هذا العالم لا يملكون مثل هذا الحظ. أنا أستغله كل يوم وأنا متحمس للاستمرار حتى نهاية الموسم”، دون الرغبة في الكشف عن ماذا سيحدث في الموسم المقبل.

وقلل زيدان، من حدة التوتر مع الكولومبي خاميس رودريغيز الذي شعر بالغضب لاستبداله في مباراة ليغانيس، كما أشاد برفض إيسكو ألاركون علنا للعرض الذي قدمه له برشلونة.

وخلال المؤتمر الصحفي، أراد زيدان أن يقلل من التوتر مع خاميس لكي لا يشتت انتباه لاعبيه قبل لقاء غد المهم، حيث أكد أن هذه الأمور تحدث دوما بين المدرب واللاعبين.

وأضاف “أهدافي أنا وخاميس واحدة. لن أتكلم أنا أو هو أكثر عن الأمر، لقد انتهى. الآن نركز على مباراة غد”.

وحول رفض إيسكو لعرض من برشلونة، قال زيدان إنه يشعر الآن بطمأنينة أكبر، مبينا “لا يوجد جدل. إيسكو سعيد هنا ونحن نفكر في مباراة الغد. ندرك أن كل هذا يمثل جزءا من كرة القدم.. لكن ما نهتم به فقط هو ما يحدث داخل الملعب وما سنقوم به”.

سيميوني: أرقام ريال تتحدث عن نفسها

إلى ذلك، قال مدرب أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، إن مباراة الدربي اليوم “قد يحسمها أي من الفريقين”، ممتدحا المنافس، الذي قال عنه إن إرقامه تتحدث عن نفسها وإنه الفريق الأقرب لحسم لقب الليغا، ولكنه أكد في الوقت نفسه البحث عن النقاط الثلاثة مهما كان الملعب الذي سينافس فيه.

وصرح سيميوني في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء تعليقا على ما قاله مهاجم الفريق أنتوان غريزمان بأن الـ”روخيبلانكوس” مرشح للفوز “أي لاعب يشارك في مباراة كهذه من الطبيعي أن يشعر بالرغبة في تحقيق الفوز، هذه إجابة منطقية. أرقام ريال مدريد مدهشة، فازوا بالتشامبيونز ليغ وكأس العالم، مايزالون يحتلون الصدارة ويسيرون نحو الفوز بالليغا، يظهر تركيزهم، أرقامهم تتحدث عن نفسها”.

وأوضح “ننتظر منافسا سيبدأ المباراة بقوة، وبضغط قوي في الأمام وسرعة في الدقائق الـ20-25 الأولى. أتوقع الدفع بثلاثي الـ”بي بي سي” (كريستيانو رونالدو وجاريث بايل وكريم بنزيمة) وأيضا بإيسكو، وقد يستحوذون أكثر على الكرة إذا ما لعب كاسيميرو”.

وتابع “قد يحدث أي شيء في المباراة، لكنها في النهاية تبقى مباراة واحدة، يمكن لأي من الفريقين خطف الفوز فيها”.

وعن حظوظ فريقه، قال “مثلما نلعب في كل مباراة، سنبحث دائما عن النقاط الثلاث، نحتاج للنقاط لتحقيق أهدافنا”.

وأكد أن أتلتيكو تحسن عن بداية الموسم فيما يخص “النواحي الدفاعية”، وذلك تعليقا على الانتصارات الخمسة المتتالية له في الليغا، مشيدا بقائد الفريق، غابي فرنانديز “بعيدا عن كونه كابتن الفريق، فهو يمتلك روح قيادية تبث الشعور والعمل الجماعي الذي يحتاجه الفريق. تكفي نظرة واحدة لكي نفهم بعضنا البعض. إنه من اللاعبين القادرين على السيطرة على وتيرة المباراة”.

وعن مستقبل غريزمان مع الفريق، قال “دائما ما أتمنى الأفضل لغريزمان، لقد تطور بشكل كبير للغاية لأنه أراد ذلك، إنه يسير في الطريق ليصبح من بين الأفضل. يقدم موسما طيبا وننتظر أفضل نسخة من غريزمان”.

وردا على سؤال حول شعوره بالفخر للفوز على ملعب ريال مدريد في آخر ثلاث زيارات، رد “أشعر بمزيد من الفخر لتحقيق التعادل في برشلونة في آخر جولة (من موسم 2013-14) والفوز بلقب الليغا”.

كما أشاد المدرب بقلب دفاع ريال، سرجيو راموس “إنه لاعب يثير الإعجاب، لاعب مهم للغاية لكرة القدم الإسبانية. ينبغي أن نبحث أمامه عن العيوب التي يمتلكها في الدفاع وأن نقلل من قوته في الهجوم”.

ويتصدر ريال مدريد جدول الليجا برصيد 71 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة، بينما يحل أتلتيكو ثالثا بفارق عشر نقاط عن الملكي.

سامباولي ليس قلقا من مستقبله مع اشبيلية

قال الأرجنتيني خورخي سامباولي مدرب إشبيلية إنه “ليس هناك ما يوضحه” بشأن مستقبله لأنه مرتبط بعقد مع النادي الأندلسي يستمر حتى حزيران (يونيو) 2018 ، وذلك وسط الشائعات التي تدور حول احتمالية توليه الإدارة الفنية لمنتخب الأرجنتين أو برشلونة.

وأشار سامباولي في مؤتمر صحفي عشية مواجهة ديبورتيفو لا كورونيا في الجولة الـ31 من الليغا إلى أن عقده به بنود “تسمح بالرحيل أو الاستمرار”.

وأوضح أنه سيجتمع “مع الرئيس (خوسيه كاسترو) لبحث تمديد العقد إذا اتفق الطرفان” معترفا بأنه يشعر بالراحة في النادي ويسعى “لصناعة التاريخ به”.

وأكد سامباولي أنه في الوقت الحالي “لا يمكن أن يشتت انتباهي بأي شيء لا يرتبط بمباراة السبت. وسيأتي لاحقا وقت الحديث عن قضايا مستقبلية”.

وأثنى سامباولي على ثقة رئيس النادي رغم النتائج السيئة التي يحققها الفريق في آخر خمس جولات بالليغا.

وأشار إلى وجود العديد من العوامل التي تبرر سلسلة النتائج السيئة هذه والتي يسعى الفريق لكبحها امام ديبورتيفو مشيرا إلى “عوامل نفسية مثل الخروج من دوري أبطال أوروبا ومواجهة أتلتيكو (مدريد) بعدها (حيث خسر 3-1) أو التوتر الناجم عن التواجد بمقدمة ترتيب الليغا لفترة طويلة”.

وأضاف أن إشبيلية “يتمتع بقوة تمكنه من الكفاح حتى آخر قطرة عرق”، معربا عن أمله في “حصد النقاط للعودة للتشامبيونز ليغ” الموسم المقبل.

ويحتل إشبيلية المركز الرابع في الليغا بـ58 نقطة مبتعدا بثلاث نقاط عن أتلتيكو مدريد الثالث وبـ13 نقطة عن ريال مدريد المتصدر.