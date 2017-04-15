لحظات قبل إطلاق النار على نفسه عن طريق الخطأ

قتل طفل أميركي (13 عاما) نفسه عن طريق الخطأ بينما كان في بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

ووفق ما أورد موقع ” 11alive” الأميركي، الجمعة، فقد وقع الحادث في مقاطعة كلايتون بولاية جورجيا شرقي البلاد.

وكانت الأم ونحو 50 آخرين يشاهدون مالاتشي هيمفيل في بثه المباشر، الذي كان يحمل فيه مسدسا.

وقالت الأم إنها سمعت دويا كبيرا أثناء البث، فهرعت هي وابنتها إلى الطابق العلوي في المنزل حيث كان هميفيل.

وأضافت أنهما وجدتاه غارقا في بركة من الدماء، وصرخت ابنتها” أمي أرجوك أن تغلقي الهاتف” الذي كان يبث تلك اللحظات الصعبة.

ونقل المراهق الأميركي إلى المستشفى، حيث كانت إصابته خطيرة للغاية لكنه فارق الحياة هناك.

وأكدت الأم لاحقا أن الحادث كان عن طريق الخطأ ولم يكن انتحارا.