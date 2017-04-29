لافروف يتحدث عن “تعاون” مع واشنطن بشأن سوريا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، السبت، إن موسكو مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة بشأن حل الأزمة السورية، وفقا لما نقلته وكالات أنباء روسية.

وأكدت السلطات الروسية استعدادها لاستئناف التعاون مع واشنطن بشأن سوريا وقضايا دولية أخرى في سبيل مكافحة الإرهاب.

يذكر أن العلاقات بين البلدين شهدت تراجعا جديدا بعدما أطلقت الولايات المتحدة صواريخ على سوريا لمعاقبة حليفة موسكو على استخدامها لغاز سام في أبريل، فيما دانت روسيا التحرك الأميركي.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن ميخائيل بوغدانوف، نائب لافروف، قال أيضا، السبت، إن السلطات الروسية تأمل أن تشارك المعارضة السورية المسلحة في محادثات السلام المقررة في أستانة عاصمة كازاخستان يومي الثالث والرابع من مايو.