لافروف لتيلرسون: نريد معرفة “النوايا الحقيقية” لواشنطن

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، لنظيره الأميركي ريكس تيلرسون إن بلاده تريد معرفة “النوايا الحقيقية” للولايات المتحدة الأميركية، وذلك في مستهل اجتماع بين الرجلين في موسكو.

في المقابل، قال تيلرسون خلال الاجتماع مع لافروف إن “خطوط الاتصال بيننا ستبقى دائما مفتوحة”، لا سيما بعد التوتر بين البلدين على خلفية الضربة الأميركية لقاعدة جوية سورية يوم الجمعة الماضي.

في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول روسي قوله، الأربعاء، إن وزير الخارجية الروسي سيبحث مع نظيره الأميركي، إقامة مناطق حظر طيران في سوريا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن تيلرسون ولافروف سيبحثان قضية إنشاء مناطق حظر طيران في سوريا، بعد تصاعد الخلاف بين البلدين على إثر الضرب الأميركية لقاعدة جوية في حمص يوم الجمعة الماضية.

وأضاف ريابكوف، في تصريحات نقلتها وكالة إنترفاكس الروسية، أن الموقف الأميركي تجاه سوريا لايزال لغزا بالنسبة لموسكو، وأن خطاب واشنطن يميل إلى أن يكون غليظا وفظا.

وقد وصل وزير الخارجية الأميركي إلى موسكو، الثلاثاء، وسط خلافات متصاعدة بين واسنطن وموسكو بعد الضربة الأميركية التي جارت ردا على استخدام الجيش السوري أسلحة كيماوية في إدلب شمال غربي البلاد.