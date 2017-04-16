قرار غير مسبوق أثناء إحصاء أصوات الاستفتاء في تركيا

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بتركيا احتساب بطاقات الاقتراع التي لا تحمل الختم الرسمي للجنة، وأنه سيجري إحصاؤها.

وحسب وكالة “أسوشييتد برس”، قالت اللجنة إنها اتخذت القرار غير المسبوق، الأحد، بعد أن اشتكى العديد من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على توسيع صلاحيات الرئيس من أنهم حصلوا على بطاقات اقتراع بدون ختم رسمي.

وخلال الانتخابات السابقة، أعلن بطلان بطاقات الاقتراع التي لا تحمل الختم الرسمي.

واعتبر حزب الشعب الجمهوري المعارض أن قرار هيئة الانتخابات في تركيا بقبول بطاقات الاقتراع غير المصدقة، يطرح “تساؤلات بشأن نزاهة الاستفتاء”.