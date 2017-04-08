قتلى في ضربة جوية قرب الرقة شمالي سوريا

A Syrian warplane fires at a target in the northern Syrian city of Raqqa on March 6, 2013. Syrian warplanes struck rebel enclaves in flashpoints across the country, while a raid in the northern city of Raqqa killed and wounded dozens of people, a watchdog said. AFP PHOTO/MOHAMMAD AL-HUSSEIN (Photo credit should read MOHAMMAD AL-HUSSEIN/AFP/Getty Images)
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ضربة جوية يعتقد أن التحالف بقيادة الولايات المتحدة نفذها أوقعت، السبت، 15 قتيلا على الأقل، من بينهم أربعة أطفال في قرية غربي الرقة معقل تنظيم داعش المتشدد.
وأضاف المرصد أن الضربة الجوية وقعت في قرية هنيدة على بعد نحو 30 كيلومترا غربي الرقة على الضفة الجنوبية من نهر الفرات.