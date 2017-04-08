قتلى في ضربة جوية قرب الرقة شمالي سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ضربة جوية يعتقد أن التحالف بقيادة الولايات المتحدة نفذها أوقعت، السبت، 15 قتيلا على الأقل، من بينهم أربعة أطفال في قرية غربي الرقة معقل تنظيم داعش المتشدد.

وأضاف المرصد أن الضربة الجوية وقعت في قرية هنيدة على بعد نحو 30 كيلومترا غربي الرقة على الضفة الجنوبية من نهر الفرات.