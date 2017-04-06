فلسطيني يدهس جنديين إسرائيليين قرب رام الله

قتل جندي إسرائيلي وأصيب آخر، الخميس، من جراء تعرضهما لعملية دهس قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، قبل أن يسارع جنود آخرون إلى إطلاق النار على المنفذ واعتقاله.

ووقعت عملية الدهس قرب مستوطنة عوفرا شرق مدينة رام الله، عن طريق سيارة تحمل لوحة ترخيص فلسطينية اقتحمت محطة انتظار حافلات تخص الإسرائيليين.

وذكر بيان إسرائيلي أن الجندي قتل وأصيب الآخر بجروح متوسطة.

وقالت مصادر إسرائيلية إن منفذ العملية حاول الفرار من المكان، لكن الجيش طارده وأصابه بالرصاص قبل اعتقاله.

وأشار إلى انتشار عسكري إسرائيلي كثيف في المنطقة، حيث بدأت عمليات تمشيط واسعة في المنطقة بحثا عن شركاء مفترضين لمنفذ العملية، كما جرى إغلاق الطريق الرابط بين مدينتي رام الله ونابلس.

ويأتي هذا الهجوم بعد آخر نفذ بالطعن في البلدة القديمة من القدس، السبت، وأصيب فيه 3 إسرائيليين، قبل أن يستشهد منفذه بالرصاص.