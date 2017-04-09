فرنسا تطرد حفيد مؤسس جماعة “الإخوان”

قالت وزارة الداخلية الفرنسية في بيان إنها طردت هاني رمضان – حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين- بسبب تصريحات وتصرفات سابقة، تشكل تهديدا خطيرا على النظام العام.

واعتقلت الشرطة الفرنسية هاني رمضان في كولمار بشمال شرق فرنسا، حيث كان من المقرر أن يشارك في مؤتمر.

وقال بيان وزارة الداخلية “وزير الداخلية ماتياس فيكل أمر هاني رمضان الذي يحمل الجنسية السويسرية بالعودة إلى سويسرا هذا المساء.”

ونقلت رويترز عن البيان إن رمضان معروف بأنه تحدث وتصرف بطريقة تشكل تهديدا خطيرا للنظام العام.

وأضاف البيان أن “وزارة الداخلية وقوات الأمن مستنفرة بالكامل وستواصل الكفاح بلا هوادة ضد التطرف والتشدد”.

وهاني هو ابن سعيد رمضان مسؤول مالية التنظيم الدولي الإخوان، الذي استقر بسويسرا منذ عدة سنوات.

وفرنسا في حالة تأهب قصوى عقب موجة هجمات شنها متشددون منذيناير كانون الثاني عام 2015 والتي أسفرت عن مقتل ما يربو على 230 شخصا.