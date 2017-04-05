غوارديولا يقود حملة تغيرات كبيرة في مان سيتي

قال مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، إن الفريق سيجري التغييرات “اللازمة” على تشكيلته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وإنه يتعين على اللاعبين إثبات جدارتهم بالبقاء في صفوف النادي.

وأبلغ المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونيخ وسائل إعلام بريطانية: “كل ناد يود أن يتطور ويتحسن والتغيير أمر ضروري ولكننا سنناقش الأمر بنهاية الموسم”.

وقال: “يقرر اللاعبون (مستقبلهم مع النادي) من خلال أدائهم”.

ويحل سيتي ثالث الترتيب ضيفا على تشلسي المتصدر في الدوري الممتاز في وقت لاحق، الأربعاء.

وتقلص الفارق، الذي يفصل تشلسي عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني إلى 7 نقاط بعد خسارة المتصدر المفاجئة على ملعبه 2-1 أمام كريستال بالاس مطلع الأسبوع.

ويرى كيفن دي بروين لاعب وسط سيتي أن المتصدر يتخوف من الخسارة على ملعبه أمام سيتي، إذ يتأخر سيتي عن تشلسي بفارق 11 نقطة.

وقال دي بروين: “تفصلنا نقاط كثيرة عنه (تشلسي)، ولكن إذا خسر وفاز توتنهام (سيتقلص الفارق) لذا فهم يعانون من بعض الضغط الذي لم يختبروه طوال الموسم حتى الآن”.

وأضاف: “لا تود أن تكون تحت ضغط لم تتعرض له طوال الموسم”.