غارات تركية جديدة على الأكراد شمالي العراق

شنت طائرات تركية حربية، الأربعاء، سلسلة غارات جديدة على مواقع لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وذلك غداة ضربات جوية مماثلة استهدفت المسلحين الأكراد.

وقال الجيش التركي، في بيان، إن الطائرات قصفت أهدافا للمسلحين الأكراد في منطقة نهر الزاب الذي يمر عبر الحدود التركية العراقية. فقتلت ستة منهم، في إطار حملة آخذة في الاتساع ضد الحزب الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.

وكانت طائرات تركية قصفت، الثلاثاء، مواقع حزب العمال الكردستاني في سنجار شمال غربي العراق، ومقرات وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى بصفوف المسلحين الأكراد.

ونددت الحكومة العراقية، في بيان الثلاثاء، “الضربات التي تقوم بها الطائرات التركية على الاراضي العراقية”، معتبرة أنها “تؤثر سلبا على جهود العراق والمجتمع الدولي في الحرب ضد الإرهاب”.

واستهدفت الضربات مواقع يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا في تركيا منذ عقود، لكن ستة من أفراد قوات الأمن الكردية التابعة لإقليم كردستان العراقي، قتلوا من جراء ذلك.