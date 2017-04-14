عسيري: لا نرغب أن نرى اليمن “ليبيا أخرى”

قال الناطق باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء أحمد عسيري، إن هدف التحالف الرئيسي من العمليات العسكرية في اليمن، هو منع تحولها إلى “ليبيا أخرى”.

وأضاف عسيري في ندوة صحفية من العاصمة الفرنسية باريس، أن التحالف يهدف إلى “المحافظة على كيان ووجود الدولة اليمنية. فليس من مصلحة المنطقة أو العالم أن يتحول اليمن إلى دولة فاشلة دون حكومة”.

وتابع: “لم نكن نرغب أن نرى اليمن وفق الموديل الليبي، عندما تدخلت القوات الغربية وأسقطت نظام معمر القذافي ثم غادرت وتركت البلد في فراغ كبير، دون حكومة أو وزارات أو سفارات”.

وأوضح عسيري: “أصبحت ليبيا تتجاذبها الأهواء والصراعات المحلية وتحولت اليوم إلى عدة حكومات والجميع يعلم الوضع الآن، نحن نريد أن يبقى لليمن هوية وعلم وسفارات ووزارات وهيئات”.

وقال الناطق باسم تحالف دعم الشرعية المكون من 12 دولة، إن التحالف يهدف أيضا إلى “تقليل معاناة المدنيين اليمنيين من ممارسات الميليشيات الحوثية”.

وشدد عسيري على أن “مأساة اليمن بدأت في 21 سبتمبر 2014، عندما بدأ الانقلاب داخل صنعاء وأرادت الميليشيات الانقلابية إلغاء هوية الدولة اليمنية وتحويلها إلى بلد دون قانون ودون نظام، مرتبط بأجندة خارجية، وأن تصبح منطلقا لزعزعة الأمن والاستقرار لدول الجوار”.

وقال عسيري إن التحالف حريص على استمرار دعم العمليات الإغاثية والإنسانية في اليمن.