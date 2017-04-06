عباس يجتمع بالحكومة لبحث سبل الخروج من أزمة الرواتب

قالت مصادر مطلعة إن رئيس السلطة محمود عباس، عقد اجتماعاً مع الحكومة وعدد من قيادات حركة فتح، ظهر اليوم، لبحث كيفية الخروج من “أزمة رواتب موظفي غزة” بعد خصم 30% من رواتب الموظفين في القطاع، مشيرة إلى أن الاجتماع لازال منعقداً حتى الآن.

وبحسب المصادر فإن “عباس” ظهر خلال الاجتماع غاضباً بسبب حالة الغضب والتوتر التي شهدها القطاع خلال الساعات الماضية، واندلاع التظاهرات والفعاليات الاحتجاجية في القطاع للاعتراض على الخصومات التي طالت موظفي القطاع العموميين.

وأوضحت المصادر، أن نتائج هذه الحوارات سيعلن عنها خلال اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، بعد غد السبت.