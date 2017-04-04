عامل وافد يعترف بقتل سيدة داخل منزلها في ضاحية الرشيد

كشف العاملون في إدارة البحث الجنائي/ شعبة بحث جنائي العاصمة، اليوم الثلاثاء، ملابسات مقتل سيدة أربعينية داخل منزلها في ضاحية الرشيد بعمان، يوم أمس، وألقت القبض على الجاني الذي تبين أنه عامل وافد.

وحول التفاصيل، قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام “إنه وقبل يومين تبلغت غرفة العمليات الرئيسية في مديرية شرطة شمال عمان بوجود حريق في أحد المنازل في منطقة ضاحية الرشيد، حيث تحركت مرتبات المركز الأمني والبحث الجنائي والمختبر الجنائي ومجموعات الدفاع المدني للمكان ليعثر داخل المنزل بعد التعامل مع الحريق على جثة ربة المنزل وتبين وجود علامات ضرب وخنق على جسدها وجرى على الفور استدعاء المدعي العام والطبيب الشرعي الذي أكد تعرض تلك السيدة للضرب والخنق قبل إضرام النار”.

وأضافت “أن فريقا خاصا من البحث الجنائي تولى التحقيق في القضية لكشف غموضها وجمع المعلومات حولها لتحديد هوية الجاني وإلقاء القبض عليه، حيث عمل الفريق منذ اللحظة الأولى على جمع كافة الدلائل من مسرح الجريمة، إضافة إلى متابعة كافة الأشخاص الذين تعاملت معهم الضحية لتقودهم كل تلك الإجراءات للاشتباه بعامل وافد يعمل في مهنة طلاء المنازل وسبق أن قام بطلاء منزل المغدورة في وقت سابق وبعد رصد تحركاته ومتابعته بأسلوب علمي مهني مدروس تم إلقاء القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه”.

وتابعت إدارة العلاقات العامة والإعلام، “أنه بالتحقيق مع المشتبه به اعترف بأنه عمل لدى المغدورة في أعمال الطلاء منذ فترة وأنه في يوم الجريمة دخل إلى المنزل وأقدم على ضرب المغدورة وخنقها وإشعال النار بالمنزل لإخفاء جريمته وغادر المكان وقام بأخذ هاتفها ومفتاح المنزل وإلقائهما في أحدى محطات التنقية وجرى تحويل القضية لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى”.