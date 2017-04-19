طيران التحالف يستهدف المتمردين بمعسكر خالد

تصاعدت وتيرة المعارك بين القوات الشرعية و ميليشيات الحوثي وصالح في محيط معسكر خالد بمديرية موزع غربي تعز اليمنية، بالتوازي مع غارات مكثفة لمقاتلات التحالف على مواقع المتمردين في المنطقة.

وأفاد مراسل “سكاي نيوز عربية” بأن القوات الشرعية المسنودة بالتحالف كثفت من هجماتها على مواقع المتمردين في معسكر خالد والمواقع المحيطة به، حيث شنت قصفا مكثفا بالمدفعية الثقيلة والدبابات على مواقع الحوثيين وقوات صالح، بعد إفشال محاولة تسلل إلى مواقع القوات الشرعية في مفرق موزع. وأسفرت المعارك عن مقتل 10 من الحوثيين و3 من أفراد القوات الشرعية.

كما كثفت مقاتلات التحالف من غاراتها على مواقع الحوثيين في المنطقة. وقالت مصادر ميدانية إن الطيران شن أكثر من 20 غارة استهدفت مواقع المتمردين في معسكر خالد ومحيطة، و مناطق واقعة شرق المعسكر، في الطريق الرابط بين مدينتي تعز والحديدة.

كما استهدفت الغارات مواقع وتجمعات وعربات عسكرية للمتمردين في مداخل مديرية موزع وفي الجبال المحيطة بالزقيرية والثوباني والغرافي بموزع.

هذا وقد سيطرت القوات الشرعية على مخزن أسلحة كانت تسيطر عليه مليشيات الانقلاب في المناطق المحيطة بمعسكر خالد بن الوليد، ويحوي أسلحة ثقيلة ومتوسطة وذخائر، بحسب مصادر عسكرية.

وقتل 4 حوثيين في مواجهات مع القوات الشرعية بمنطقة الكدحه بمديرية المعافر جنوب غربي تعز.

فيما سمع دوي انفجارات جراء تبادل القصف بين الطرفين في الجهة الشرقية من مدينة تعز وقرى منطقة المفاليس بمديرية حيفان جنوبي تعز.

وتعرضت مواقع القوات الشرعية في أحياء الكمب والعسكري والجحملية إلى قصف عنيف من قبل الحوثيين وقوات صالح.