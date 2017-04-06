ضبط 20 ألف حبة مخدرة بـ”طفاية حريق” في معبر حدودي

ضبط العاملون في إدارة مكافحة المخدرات 20 ألف حبة مخدرة داخل “طفاية حريق” في أحد المعابر الحدودية اليوم الخميس، بحسب بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية الأمن العام.

وأوضح البيان أنه أثناء قيام كوادر إدارة مكافحة المخدرات بعملهم اليومي في أحد المعابر الحدودية اشتبهوا “بطفاية حريق” موجودة في إحدى الساحات هناك، حيث جرى على الفور التحفظ عليها من أجل التعامل معها، وعثر بداخلها بعد تفتيشها على 20 ألف حبة مخدرة.

وأضاف أن التحقيقات بوشرت بالقضية لتحديد هوية المتورطين بالقضية وإلقاء القبض عليهم وأحالتهم للقضاء.