ضبط 100 مركبة مارس سائقوها “التفحيط” في السلط

قال مدير شرطة البلقاء العقيد الدكتور عمار القضاة انه تم ايقاف 100 مركبة قام أصحابها بأعمال التشحيط في مدينة السلط ونقلها إلى ساحة الحجز في منطقة سواقة.

واضاف ان المديرية ماضية في حملاتها من خلال الشرطة السرية وبالتعاون مع ادارة سير البلقاء في ملاحقة وضبك المركبات المخالفة التي يقودها اصحابها في طيش واهمال معرّضين حياة غيرهم من المواطنين للخطر.

وبين ان هناك شرطة باللباس المدني في محيط الجامعات والمناطق التي ترد من المواطنين شكاوى بخصوصها من وجود لمركبات يقوم سائقوها بالتشحيط والقيادة باستهتار والقيام بأعمال بهلوانية.