ضبط مفتعلي حوادث دهس في عمان

ضبط البحث الجنائي في العاصمة عمان مجموعة جرمية امتهنت ارتكاب قضايا الاحتيال عن طريق افتعال حوادث الدهس.

وحول التفاصيل، قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الإمن العام في بيان إنه على إثر ورود عدد من الشكاوى من قبل مواطنين ومقيمين بقيام مجهولين وأثناء مسيرهم بمركباتهم على سرعات منخفضة بافتعال حوادث دهس معهم وطلب مبالغ مالية لقاء عدم تقديم شكاوى لدى الجهات الرسمية، جرى تشكيل فريق تحقيقي خاص من شعبة بحث جنائي العاصمة للتحقيق وتتبع تلك المعلومات والتأكد منها وضبط أولئك الأشخاص.

وأضافت الإدارة أن فريق التحقيق تمكن بعد دراسة الأسلوب الجرمي ومواقع ارتكاب الحوادث وجمع المعلومات حول عدد من المشبوهين ومكرري مثل تلك القضايا، من حصر الاشتباه بعدد منهم، وجرى إلقاء القبض عليهم واعترفوا بالتحقيق معهم بارتكاب 13 قضية افتعال حوادث الدهس بالاشتراك فيما بينهم، وما يزال التحقيق جاريا لضبط ومتابعة كل من يقوم بمثل تلك القضايا، وبالتنسيق مع شعبة المباحث المرورية في إدارة السير المركزية.

وتعيد إدارة البحث الجنائي تذكير المواطنين والمقيمين ضرورة عدم إنهاء أي حادث مروري يقع معهم مقابل مبالغ مالية، وضرورة السير بالإجراءات القانونية لدى الجهات الرسمية المخولة بمتابعته والتي تملك من الخبرة والقدرة على التحقيق به والوصول إلى الحقيقة، وبما يجنبهم الوقوع ضحية للمحتالين.