شهيد برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن في القدس القديمة

استشهد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم السبت، في حي الواد بالبلدة القديمة في القدس القديمة، بزعم طعنه مستوطنين وشرطية إسرائيلية، ما أدى لإصابتهم بجراح طفيفة.

وحسب شهود العيان، فقد أطلق جنود الاحتلال النار تجاه المنفذ، ما أسفر عن إصابته بجروح بليغة، قبل أن تعلن شرطة الاحتلال وفاته قبل قليل.

ووفقًا لموقع روتر العبري، فإن الشهيد من مدينة نابلس، ويبلغ من العمر 17 عامًا، وتمكن من طعن 3 اشخاص اسرائيليين بينهم إسرائيلية تابعة لشرطة الاحتلال.

من جهتها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أنها أُبلغت باستشهاد الفتى، الذي لم تعرف هويته بعد.

ووفقا لمصادر طبية، فإن المصابين جروحهم طفيفة، حيث تعرضوا لطعنات في الأجزاء العلوية من الجسد، وتم نقلهم للعلاج في أحد المستشفيات.

وأغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدة القدس القديمة على إثر العملية ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج منها، كما اعتقلت 3 شبان من منطقة باب العامود وسط القدس المحتلة.