شرطة دبي توقف “هاكرز” حاولوا ابتزاز مسؤولين بالبيت الأبيض

أعلن مسؤول في شرطة دبي، اعتقال عصابة إفريقية منظمة قامت باختراق البريد الإلكتروني لعدد من كبار المسؤولين في البيت الأبيض بالولايات المتحدة.

وأوضح الرائد الدكتور سعود الخالدي، رئيس قسم المعلومات والتطوير بإدارة المباحث الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن العصابة كانت تنوي بيع واستغلال المعلومات السرية التي حصلت عليها لجهات معينة.

وأضاف الرائد الخالدي، في تصريح لصحيفة “البيان” الإماراتية، أن تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي بريد رسمي من الجهات المختصة في الولايات المتحدة الأميركية يفيد باختراق البريد الإلكتروني لـ 5 من كبار المسؤولين في البيت الأبيض، وان المخترقين قاموا بإرسال رسائل ابتزاز الى الرئاسة الأميركية، كما حصلوا على معلومات غاية في السرية.

واشتبهت الجهات الأميركية في أن يكون المخترقون داخل دولة الإمارات، فشكلت السلطات الإماراتية فريق عمل من الخبراء والمختصين في الجرائم الإلكترونية وخلال ساعتين فقط تم تحديد موقع الاختراق في إحدى إمارات الدولة وبالتحديد في عجمان.

وأشار الرائد الخالدي إلى أن موقع الاختراق تم تحديده بدقة، فجرى التنسيق مع السلطات المختصة في إمارة عجمان قبل مداهمة الموقع وكان عبارة عن شقة تديرها عصابة أفريقية منظمة مكونة من 3 أشخاص وقاموا بمقاومة السلطات ومحاولة الهرب الا أنه تم إحكام السيطرة عليهم.

وعثرت السلطات في الموقع على أجهزة كمبيوتر وأجهزة تخصصية، كما تبين أن المتهمين من القراصنة الإلكترونيين المتخصصين في عمليات الاختراق ويقومون ببيع المعلومات التي يحصلون عليها بمبالغ باهظة، وأنها ليست العملية الأولى التي يقومون بها ولكنها الأولى من داخل الدولة، حيث اعتاد الجناة على تغيير الدول التي يقومون بإدارة عملياتهم فيها.