سيناء.. مقتل عناصر “شديدة الخطورة” بينهم قيادي بارز

أعلن المتحدث العسكري للجيش المصري، الخميس، مقتل 19 شخصا من العناصر المتشددة “شديدي الخطورة”، من بينهم قياديا بارزا في تنظيم “أنصار بيت المقدس” خلال عمليات شاركت فيها القوات الجوية في شمال ووسط سيناء.

وذكرت صفحة المتحدث العسكري على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن القوات الجوية استهدفت مناطق تجمع العناصر المتشددة، مما أسفر عن مقتل 19 عنصرا وتدمير 4 عربات ربع نقل.

وأوضحت أن من بين القتلى أحد القادة البارزين داخل ما يسمى بتنظيم أنصار بيت المقدس، وهو رئيس اللجنة الشرعية بالتنظيم والمسؤول عن الاستجواب داخل التنظيم، إضافة إلى 11 عنصرا من المنتميين للتنظيم من محافظات أخرى.

من جانب آخر، قتل جندي، الخميس، إثر استهداف مدرعة تابعة للشرطة بعبوة ناسفة بمدينة العريش بشمال سيناء.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، مقتل مرتكب الهجوم الذي وقع مساء الثلاثاء على نقطة تفتيش أمنية بالقرب من دير سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء، وتبناه تنظيم داعش الإرهابي.

وتشهد مناطق متفرقة في محافظة شمال سيناء هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، تبنت معظمها جماعة “أنصار بيت المقدس” التي أعلنت ولاءها لتنظيم “داعش” الإرهابي.

وتصاعدت وتيرة الهجمات في سيناء ومناطق مصرية أخرى منذ عزل الرئيس المنتمي إلى جماعة الإخوان محمد مرسي، في يوليو 2013، إثر مظاهرات شعبية حاشدة.