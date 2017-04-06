سيميوني يدعوجماهير أتلتيكو لعدم التشبه بمشجعي الريال

استطاع استاد فيسنتي كالديرون الخاص بنادي أتلتيكو مدريد، صنع واحد من أكثر الأجواء إثارة في ملاعب إسبانيا بأكملها، لكن مدرب الفريق دييغو سيميوني شعر بالحاجة لتشجيع جماهيره أكثر وحثهم على عدم التشبه بجماهير غريمه ريال مدريد.

وفي مباراة أتلتيكو مع ريال سوسييداد، والتي فاز بها أتلتيكو بهدف وحيد، بدأ الأرجنتيني بالصراخ على جماهيره “هيا يا رجال.. هل أنتم نائمون؟ ماذا بلاكم؟”.

وأظهرت بعض لقطات التلفزيون سيميوني يقول “لم يتبق وقت لتشجيع الفريق، وإلا ستصبحون كمشجعي ريال مدريد”.

وتابع “تخلصوا من طعامكم واصرخوا، لأن الوقت قارب على الانتهاء”.

وتحدث سيميوني لصحيفة الماركا عن إحباطه بسبب هدوء الملعب قائلا “حين يصبح جو المباراة هادئا، فإنني أنزعج قليلا، لأننا بحاجة بالغة لتشجيع الجماهير ودعمهم”.