سنياتور أميركي: الأسد قال لترامب : “اللعنة عليك”

قال السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام إن الرئيس السوري بشار الأسد وجه إهانة إلى نظيره الأميركي دونالد ترامب بعد إعادة تشغيل قاعدة الشعيرات الجوية التي تم قصفها بصواريخ توماهوك.

وقال غراهام في مقابلة مع شبكة أن بي سي نيوز، الأحد ” أحاول أن أفكر فيما يقوله الأسد لترامب بعد إعادة إقلاع الطائرة من القاعدة أنه يقول لترامب “اللعنة عليك”.

وقال غراهام، الذي يعد من صقور الجمهوريين، إن الأسد ارتكب خطأ خطيرا عندما اعتقد أنه قادر على شن هجوم كيماوي وأن الرئيس الأميركي الجديد لن يرد.

وكان ترامب أمر فجر الجمعة بضربة صاروخية تستهدف قاعدة الشعيرات الجوية في محافظة حمص، ردا على المجزرة التي ارتكبها القوات السورية في خان شيخون بمحافظة إدلب وراح ضحيتها عشرات المدنيين.

لكن مسؤولا سوريا قال السبت إن القاعدة عادت إلى العمل من جديد بعد ضربها بـ59 صاروخا من طراز “توماهوك”.