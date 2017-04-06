سقوط مروحية عراقية فوق الموصل.. ومقتل قائديها

أسقط تنظيم داعش الإرهابي، الخميس، مروحية عراقية فوق الجانب الغربي من مدينة الموصل ما تسببت بمقتل طاقمها.

وحدث إسقاط الطائرة فوق الأحياء المحيطة بمسجد النوري الكبير غربي الموصل.

ويحظى المسجد النوري بأهمية رمزية، كونه المكان الذي أعلن فيه زعيم التنظيم الإرهابي “دولة الخلافة “المزعومة.

وأكدت القوات العراقية في وقت لاحق مقتل طاقم الطائرة المكون من طيارين اثنين، وقالت خلية الإعلام الحربي في بيان” تعرضت طائرتهم الهليكوبتر إلى نيران معادية في أرض المعركة، وأصيبت في الجانب الأيسر”.

وفي سياق آخر، نحجت القوات العراقية في السيطرة على حي اليرموك الثاني في المدينة، رغم تباطؤ العمليات العسكرية في المدينة بعد سقوط مئات المدنيين في غارة جوية على أحد الأحياء السكنية في المدينة.

وأطلقت القوات العراقية في الـ 19 من فبراير الماضي عملية تحرير الجانب الغربي من الموصل، بعد أن استعادت في يناير الجانب الشرقي من المدينة.

يذكر أن تنظيم داعش سيطر على الموصل في صيف عام 2014، وأصحبت المدينة آخر معاقل التنظيم في العراق بعد انحسار نفوذه في بقية المناطق.