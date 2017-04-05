Lockheed Martin's F16, the 4th generation advanced fighter of the US Air Force, performs during an aerial display over the skies of Yelahanka Air Force Station on the inaugural day of the 11th edition of 'Aero India', a biennial air show and aviation exhibition, in Bangalore on February 14, 2017. / AFP / MANJUNATH KIRAN (Photo credit should read MANJUNATH KIRAN/AFP/Getty Images)
سقوط طائرة حربية أميركية
قال مسؤولان أميركيان، الأربعاء، إن طائرة إف-16 مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأميركي سقطت قرب المرفأ الوطني في ماريلاند وإن الطيار قفز بأمان، حسبما أوردت رويترز.
وأضاف المسؤولان اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما أن الطائرة المقاتلة سقطت على بعد ستة أميال بحرية جنوبي غرب المرفأ الوطني في منطقة غير مأهولة.