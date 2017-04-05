سقوط طائرة حربية أميركية

قال مسؤولان أميركيان، الأربعاء، إن طائرة إف-16 مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأميركي سقطت قرب المرفأ الوطني في ماريلاند وإن الطيار قفز بأمان، حسبما أوردت رويترز.

وأضاف المسؤولان اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما أن الطائرة المقاتلة سقطت على بعد ستة أميال بحرية جنوبي غرب المرفأ الوطني في منطقة غير مأهولة.