سانشيز وأوزيل يعيدان التوازن إلى أرسنال

أعاد التشيلي أليكسيس سانشسيز والألماني مسعود أوزيل التوازن إلى فريقهما أرسنال الذي حقق فوزا صعبا على مضيفه ميدلزبره قبل الأخير 2-1 الاثنين في ختام المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

سجل سانشسيز هدف السبق في الدقيقة 42، وأدرك ميدلزبره التعادل بواسطة الإسباني الفارو نيغريدو في الدقيقة 50.

واجه أرسنال لحظات صعبة قبل أن يسجل أوزيل هدف الفوز في الدقيقة 71، بعد أن حصل ميدلزبره على أكثر من فرصة.

الهدف هو التاسع عشر لسانشيز في الدوري حتى الآن، ويحتل المركز الثالث في ترتيب الهدافين خلف مهاجم ايفرتون البلجيكي روميلو لوكاكو (24 هدفا) وهاري كاين مهاجم توتنهام (20).

ورفع أرسنال رصيده إلى 57 نقطة مستعيدا المركز السادس بفارق الأهداف أمام ايفرتون السابع، ولكنه يتخلف بثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد الخامس.

وبعد أن كان ينافس على اللقب قبل أسابيع قليلة، بات أرسنال يكافح لانتزاع إحدى بطاقتي التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”، حيث يشارك الخامس فيها مباشرة، فيما يتعين على السادس خوض الملحق.

وتقلصت آمال أرسنال في إمكان المنافسة على إحدى بطاقات المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل والمخصصة لأصحاب المراكز الأربعة الأولى (الثلاثة الأوائل مباشرة، والرابع عبر الملحق)، وذلك بعد أن لقي خسارة ثقيلة أمام كريستال بالاس بثلاثية نظيفة في المرحلة الماضية، زادت الضغط على مدربه الفرنسي أرسين فينغر.

ويتصدر تشلسي الترتيب برصيد 75 نقطة، مقابل 71 لتوتنهام، و66 لليفربول، و64 لمانشستر سيتي.

ولقي ميدلزبره في المقابل خسارته السادسة عشرة هذا الموسم، وبقي في المركز التاسع عشر قبل الاخير برصيد 24 نقطة.

وتهبط الفرق الثلاثة الأخيرة إلى دوري الدرجة الأولى.