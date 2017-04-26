زيدان ينتقد “برشلونة سيفوز بالدوري وريال مدريد بلا قيمة”

قال مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، إن الصراع على لقب “الليغا” مفتوح على مصراعيه بين النادي الملكي وغريمه برشلونة، الذي أنعش حظوظه عقب فوزه في الكلاسيكو، الأحد.

واعترف زيدان بأن بعض الأشخاص باتوا يرشحون برشلونة بقوة لإحراز اللقب عقب انتصاره على ريال مدريد، مضيفا “بعض الأشخاص يقولون إن كل العمل الذي قام به لوس بلانكوس (ريال مدريد) طيلة هذا الموسم بات غير مجديا عقب الهزيمة أمام برشلونة”.

وذكر مدرب النادي الملكي في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء “كل شخص له الحق في التفكير في ما يريده، مثل القول إن برشلونة سيفوز بالليغا وإن ريال مدريد لا قيمة له.. هذا لن يغير شيئا في عملنا الذي نقوم به”.

وتابع “خسرنا ثلاث نقاط الأحد وأمامنا فرصة كبيرة الأربعاء لتعويضها.. نحن على ما يرام ونركز فقط على ما يجب القيام به”.

وكان ريال مدريد انهزم، الأحد، في “كلاسيكو الأرض” أمام برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.