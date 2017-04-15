زيدان يستبعد رونالدو وبنزيمة وبيل من مباراة خيخون

استبعد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، ثلاثي هجوم الفريق الملكي المعروف بـ(بي بي سي) والمكون من الويلزي غاريث بيل والبرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة، من قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة فريق سبورتنغ خيخون.

جاء استبعاد بيل بسبب إصابته في عضلة السمانة خلال مباراة الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية بدوري الأبطال أمام بايرن ميونخ الألماني، وغاب كريستيانو وبنزيمة لإراحتهما، و نفس الأمر ينطبق على الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

كما سيغيب عن قائمة الميرينغي ثنائي الدفاع البرتغالي بيبي والفرنسي رافائيل فاران بسبب الاصابة، وداني كارباخال للإيقاف بداعي تراكم البطاقات الصفراء، وهو ما دفع زيزو لاستدعاء المدافع الشاب ألبارو تيخيرو للقائمة لسد هذا العجز.

ويحتل الميرينغي صدارة الترتيب برصيد 72 نقطة، بينما يأتي خيخون في المركز الثامن عشر بـ22 نقطة.