زيادة تراخيص الأبنية 27.2 %

سجلت تراخيص الأبنية ارتفاعاً ملحوظاً في أول شهرين من العام الحالي بواقع 27.2 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويشير التقرير الذي صدر مؤخراً عن دائرة الإحصاءات العامة إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة قد بلغ 6,930 رخصة خلال الشهرين الأولين من العام 2017 مقارنة مع 5,447 رخصة خلال نفس الفترة من العام 2016 بارتفاع نسبته 27.2 %.

وسجلت الأبنية المرخصة للأغراض السكنية في الشهرين الأولين من العام الحالي نسبة ارتفاع 20 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2016.

وأرجع رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان زهير العمري الزيادة في نسب التراخيص إلى تمديد العمل بإعفاءات رسوم تسجيل الشقق، وتراجع نسب الشقق الشاغرة، مما شجع المستثمرين إلى الاستثمار بمشاريع جديدة.

وقال العمري إن الارتفاع الحاصل بنسب التراخيص العام الحالي يعطي مؤشراً إيجابياً لسوق الإسكان الذي ولد قناعة لدى المستثمرين بزيادة مشاريعهم.

وأشار العمري إلى الضعف الذي الم بالقطاع خلال العام 2016، إذ انخفض عدد الشقق المبيعة من 44 % عام 2015 إلى 41 % عام 2016. وتقدر الحاجة للشقق السكنية سنويا بـ50 ألف وحدة.

ولفت العمري إلى أن القطاع يعاني من الارتفاع الكبير بأسعار الأراضي، إضافة إلى تحديد أمانة عمان لعدد الشقق المسموح بتشييدها مما لا يلبي رغبة المستثمرين الرامية إلى تشييد عدد شقق أكبر وبمساحات أقل تخدم ذوي الدخل المحدود والمتدني.

وطالب العمري الحكومة بإدخال مناطق قريبة من عمان للتنظيم كجنوب عمان، وايجاد متطلبات الحياة اليومية فيها من مواصلات وأسواق تجارية ومراكز طبية، شأن ذلك زيادة الفرص الاستثمارية على أطراف العاصمة، وزيادة فرص تملك الطبقتين المتوسطة والفقيرة للشقق، حسب العمري.

وقال مستثمر بقطاع الإسكان نبيل التميمي إن سوق الإسكان يشهد نشاطاً طفيفا خلال الفترة الحالية مقارنة بذات الفترة من الأعوام الماضية.

وأضاف التميمي ان من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع عدم موافقة أمانة عمان على ترخيص الابنية لبناء عدد كبير من شقق بمساحات صغيرة، والتي تعتبر الأكثر طلباً.

ورداً على ما سبق، قال نائب مدير المدينة لشؤون التخطيط في أمانة عمان المهندس عماد الحياري إن هناك عددا من الضوابط التي تحكم إعطاء تراخيص لأبنية بعدد شقق كبير، اهمها المساحة وعدد المواقف التي ستتوفر وعرض الشارع والبنية التحتية.

وأضاف الحياري انه من غير المعقول إعطاء ترخيص لبناية بعدد شقق 12 وبعدد مواقف أقل منها، مشيرا إلى وجود أكثر من سيارة في كل منزل، وذلك شأنه زيادة الاكتظاظ واختناقات مرورية.

ودعا الحياري المستثمرين للتوجه إلى الأراضي المتطرفة من عمان كحي الكرامة في طريق المطار وشفا بدران وبيرين، حيث المساحات الأوسع والأسعار الأقل للأراضي مقارنة مع الأراضي في منطقة عمان الغربية.