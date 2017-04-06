ريال “المخفف” يفلت من “إحراج” ليغانيس

فاز ريال مدريد على مضيفه ليغانيس 4-2 رغم إراحة أبرز لاعبيه وبينهم كريستيانو رونالدو وغاريث بيل، ليحافظ الفريق على صدارته للدوري الإسباني بعد 30 مرحلة من المسابقة.

وتكفل خاميس رودريغيز وألفارو موراتا بتسجيل 3 أهداف الفريق الملكي، الذي يتفوق على برشلونة بنقطتين وله مباراة مؤجلة.

ووضع رودريغيز ريال مدريد على طريق الانتصار بهدف مبكر، قبل أن يسجل موراتا هدفين متتاليين في غضون 8 دقائق ليجعل النتيجة 3-صفر.

ورغم ذلك نجح ليغانيس في إحراج الضيوف تسجيل هدفين متتاليين عبر غابرييل بيريس ولوسيانو، ليقلص الفارق إلى 3-2 في الشوط الأول.

لكن ريال مدريد عزز تفوقه بفضل هدف أحرزه مارتن مانتوفاني مدافع ليغانس بالخطأ في مرماه مع بداية الشوط الثاني.

واستعاد ريال مدريد صدارة الدوري من منافسه برشلونة الذي فازفي وقت سابق على إشبيلية 3-صفر.

ويتصدر ريال مدريد البطولة برصيد 71 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة وله مباراة مؤجلة، في إطار سعيه لفوزه الأول باللقب منذ عام 2012.