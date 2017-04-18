رونالدو يقود ريال مدريد لقهر بايرن

تألق كريستيانو رونالدو وسجل 3 أهداف (هاتريك)، قاد بها فريقه ريال مدريد الإسباني إلى فوز كبير على ضيفه بايرن ميونيخ الألماني 4-2، الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبهذه النتيجة يتفوق الفريق الملكي بنتيجة 6-3 على نظيره البافاري في مجموعين اللقاءين، حيث خسر بايرن على ملعبه ذهابا 1-2.

واحتاج الفريقان إلى وقت إضافي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بتقدم بايرن 2-1، معادلا تأخره في مباراة الذهاب.

وتقدم روبرت ليفاندوفسكي لبايرن عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 53، لكن أفضل لاعب في العالم عادل النتيجة لريال مدريد في الدقيقة 76.

وبعدها بدقيقتين تسبب مدافع صاحب الملعب سيرخيو راموس في هدف عكسي، لينتهي الشوط الثاني بتقدم بايرن 2-1.

إلا أن آخر دقيقة في الشوط الإضافي الأول شهدت هدفا لرونالدو من صناعة راموس، كما عاد النجم البرتغالي للتسجيل في الدقيقة 110 بعد جهد كبير من مارسيلو.

واختتم ماركو أسينسيو مهرجان ريال مدريد التهديفي في الدقيقة 112 بعد جهد فردي.

ولحق ريال مدريد بجاره أتلتيكو مدريد إلى نصف النهائي، بعد تعادل الأخير خارج ملعبه مع ليستر سيتي الإنجليزي 1-1، وتفوقه 2-1 في مجموع اللقاءين.