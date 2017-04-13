رونالدو يدخل نادي المئة بعد انتفاضة ريال في ميونيخ

بعدما سجل هدفين ليعوض ريال مدريد تأخره إلى الفوز 2-1 على مضيفه بايرن ميونيخ، أصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب يسجل مئة هدف في مسابقات أوروبا، بعد مباراة ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي أقيمت الأربعاء.

ونجح رونالدو بعد أن سبق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل بلوغ سقف الـ100 هدف في المسابقات الأوروبية سواء في دوري أبطال أوروبا أو في السوبر الأوروبي.

وكان رونالدو أحرز جل الأهداف في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل 96 هدفا في هذه البطولة ومعها هدفين في مسابقة كأس السوبر الأوروبي، بينما سجل الأرجنتيني 94 هدفا في دوري الأبطال و3 أهداف في السوبر.

وحصد رونالدو، جائزة أفضل لاعب برتغالي، لعام 2016، خلال الحفل الذي نظمه الاتحاد البرتغالي لكرة القدم مساء الاثنين.