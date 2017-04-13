رونالدو “غير سعيد”.. رغم إنجاز الـ100 هدف

بالرغم من إنجاز الـ100 هدف الذي جعل كريستيانو رونالدو أول لاعب يصل إلى هذا الرقم في البطولات الأوروبية، فإن نجم ريال مدريد خرج من مبارة بايرن ميونيخ، مساء الأربعاء، غير سعيد.

وهز النجم البرتغالي شباك بايرن ميونيخ الألماني مرتين في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء.

وقال المدرب زيدان للصحفيين بعد الفوز “كريستيانو غير سعيد بسبب عدم تسجيل الهدف الثالث وهذا يكشف مدى طموحه.”

وبينما بات رونالدو أول لاعب يصل إلى 100 هدف في البطولات الأوروبية، إلا أنه يعاني من بعض التراجع على مستوى الدوري الإسباني هذا الموسم.

ورغم تسجيل 19 هدفا في 24 مباراة في الدوري المحلي هذا الموسم، فإنه يبدو أن رونالدو لن يستطيع الوصول لمعدل أهدافه في أخر ستة مواسم (40 و46 و34 و31 و48 و35). كما سبق له عدم تسجيل أي هدف في 613 دقيقة في دوري الأبطال وهي أطول فترة صيام في ثماني سنوات.

ووصل مهاجم النادي الملكي إلى مئة هدف أوروبي من بينها 98 هدفا في دوري الأبطال وهدفين في الفوز 2-صفر على إشبيلية في كأس السوبر الأوروبية في 2014.

ومن إجمالي أهدافه الأوروبية في دوري الأبطال سجل 82 هدفا مع ريال مدريد و16 هدفا مع مانشستر يونايتد.