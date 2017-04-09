روما يواصل مطاردة يوفنتوس

واصل روما مطاردته ليوفنتوس متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بفوزه 3-صفر على مضيفه بولونيا الأحد، بينما منيت آمال إنتر ميلانو الأوروبية بانتكاسة عقب هزيمته 2-1 خارج ملعبه أمام كروتوني المتواضع.

والفوز هو الخامس فقط لكروتوني هذا الموسم وحتى الآن هو أبرز ما حققه الفريق القادم من كالابريا الذي يلعب في دوري الأضواء لأول مرة في تاريخه.

وبقي روما بفارق ست نقاط خلف يوفنتوس الذي هزم كييفو 2-صفر السبت. ويتبقى لكل فريق سبع مباريات من ضمنها مواجهة بينهما بالاستاد الأولمبي يوم 14 مايو.

ووضع فيدريكو فاتسيو روما في المقدمة من مدى قريب في الدقيقة 26 وأضاف محمد صلاح هدفا آخر عندما تلقى تمريرة إيدن جيكو قبل أن يضع الكرة في الشباك من فوق الحارس أنطونيو ميرانتي.

وأكمل جيكو الثلاثية في الدقيقة 75 بعد أن سدد في الشباك الخالية اإثر تمريرة من دييغو بيروتي محرزا هدفه 24 هذا الموسم ليتقاسم صدارة قائمة الهدافين.

وتمكن كروتوني من إسقاط إنتر ميلانو بهدفين من المهاجم دييغو فالتشينيلي في غضون أربع دقائق بالشوط الأول.

وسجل فالتشينيلي من ركلة جزاء احتسبت بسبب لمسة يد ضد غاري ميديل في الدقيقة 19 ثم كسر مصيدة التسلل ليتلقى تمريرة مارتشيلو تروتا ويضع الكرة في الشباك من فوق الحارس سمير هاندانوفيتش.

وقلص دانيلو دامبروسيو الفارق لإنتر ميلانو في الشوط الثاني، لكن كروتوني صمد ليحقق فوزا تاريخيا عزز به آماله في تفادي الهبوط.

وبقي كروتوني في مراكز الهبوط لكنه يتأخر الآن بثلاث نقاط فقط عن إمبولي ومنطقة الأمان.

وتراجع إنتر ميلانو إلى المركز السابع خارج المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي وهو ما يزيد الضغط على المدرب ستيفانو بيولي.

وتقدم ميلان على جاره إلى المركز السادس بفوز سهل 4-صفر على باليرمو صاحب المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة ويبدو في طريقه للهبوط.

وعوض فيورنتينا تأخره مرتين ليتعادل 2-2 مع مضيفه سامبدوريا وسجل أندريا بيلوتي مهاجم تورينو هدفه 24 هذا الموسم في فوز فريقه 3-2 على كالياري.