روسيا تبحث عن شخصين متورطين في هجوم سان بطرسبرغ

ذكرت وكالة إنترفاكس نقلا عن مصدر أمني، أن السلطات الروسية تبحث عن شخصين تشتبه في أن يكونا متورطين في تفجير دموي استهدف شبكة مترو بسان بطرسبرغ، يوم الاثنين.

وأضاف المصدر للوكالة “يجري البحث عن شخصين للاشتباه في تخطيطهما للتفجيرات.. من المعتقد أن أحدهما وضع شحنة المتفجرات في عربة المترو، فيما ترك الثاني قنبلة في محطة بلوشتشاد ريفولوتسي”.

ونقلت الوكالة عن مصدر، لم تسمه، أن “كاميرات المراقبة في محطة المترو التقطت صورا للمشتبه به” في الهجوم الذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة أخرين بجروح.

ونشر فونتانكا الإخباري الروسي لقطات لرجل ملتحي في منتصف العمر يرتدي قبعة سوداء، وقال الموقع إنه دخل محطة بتروغرادسكايا قبل 20 دقيقة من وقوع الانفجار.

في غضون ذلك، قالت لجنة التحقيق الروسية، في بيان، “تم فتح تحقيق حول عمل إرهابي”، موضحة أن المحققين سيبحثون “كل الفرضيات الأخرى المحتملة”.

وعقب التفجير، الذي نجم عن قنبلة مليئة بالشظايا واستهدف القطار بين سينايا بلوشتشاد وتيكنولوجيتشيسكي أنستيتيوت، عثرت وكالات الأمن الروسية على عبوة ناسفة في المحطة نفسها.