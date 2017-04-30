رفع أسعار المحروقات 10 فلسات لليتر

قررت الحكومة مساء اليوم الأحد، رفع أسعار المحروقات (البنزين بأنواعه، السولار، الكاز) بمقدار 10 فلسات للتر اعتبارا من يوم غد الاثنين.

وبحسب قرار لجنة التسعير تم رفع اسعار البنزين أوكتان 90 من 665 فلسا للتر الواحد الى 675 فلس، وبنزين أوكتان 95 من 880 فلسا للتر الى 890 فلس وبنزين أوكتان 98 من 1030 فلس للتر الى 1040 فلس ، و رفع اسعار مادتي الديزل (العادي و اليورو فايف) والكاز من 480 فلسا للتر الواحد إلى 490 فلسا للتر الواحد وتم الابقاء على سعر اسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير على الرغم من ارتفاعها إلى 8.25 دنانير .

وتضمنت التسعيرة الشهرية سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات (واصل أرض المصنع) والذي بلغ 6.59 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لشهر أيار القادم.

يذكر أن التسعيرة الشهرية تعتمد اسعار المشتقات مضافا اليها كلف ثابتة تشمل (عمليات النقل والنقل الداخلي والتخزين ونسبة الفاقد) وكلف اخرى منها كلف التأمين المرتفعة بسبب الأوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة. هذا وتقوم لجنة التسعير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بتحديد اسعار جديدة للمشتقات النفطية نهاية كل شهر بناء على مراجعة الأسعار العالمية، بمقدار معدل كل من السعر العالمي لكل مادة من المشتقات النفطية لفترة 30 يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس، مضافا إليه كافة التكاليف لإيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك بما فيها الضريبة الخاصة بمقدار 6 % ورسوم الطوابع بمقدار (ستة بالألف) .