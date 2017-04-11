رسميا.. برشلونة يتلقى “الخبر الكارثة” قبل الكلاسيكو

تلقى نادي برشلونة الإسباني “الخبر الكارثة” بالنسبة لعشاقه، إذ أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم الثلاثاء إيقاف مهاجم الفريق، البرازيلي نيمار ثلاث مباريات.

وستؤدي هذه العقوبة إلى حرمان نيمار من المشاركة في مواجهة “الكلاسيكو” مع غريمه ريال مدريد في 23 أبريل ضمن الدوري المحلي.

ونال نيمار أول بطاقة حمراء في مسيرته مع برشلونة بعد حصوله على إنذارين في المباراة التي مني فيها فريقه بخسارة مفاجئة أمام ملقة صفر-2 السبت في الليغا.

وفضلا عن عقوبة الإيقاف التلقائية لمباراة واحدة، أضاف الاتحاد الإيقاف لمبارتين إضافيتين بسبب سخرية نيمار من الحكم الرابع أثناء مغادرته أرض الملعب.

ويعتبر عشاق برشلونة هذا الخبر “كارثيا” لأن الفريق الكاتالوني سيفقد جهود اللاعب البرازيلي في مرحلة حساسة من المنافسة على الدوري الإسباني مع غريمه ريال مدريد، وخاصة مواجهة الكلاسيكو التي ستقام في مدريد.

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة يليه برشلونة برصيد 69 نقطة، مع فارق مباراة مؤجلة للفريق الملكي.