رداً على اشاعات اسرائيلية.. اسرى حماس في السجون يشاركون في الاضراب

أعلنت الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس في السجون الاسرائيلية، عن دعمها ومساندتها الكاملة لإضراب الحرية والكرامة الذي ستخوضه غداً الاثنين نخبة من الأسرى لانتزاع حقوقهم المسلوبة، ودفاعاً عن كرامة الأسرى وحريتهم.

وقالت الهيئة في بيان لها مساء الأحد، :” نؤكد مشاركة أسرانا الكاملة في سجن هداريم إلى جانب إخوانهم من مختلف الفصائل في هذا الإضراب”.

وأكدت أنها تتابع مع الأخوة في كافة الفصائل تطورات الأحداث على مدار الساعة ولن تتوانى عن دعم ومساندة الإضراب بكل الوسائل، موجهة التحية العظيمة لكافة الأسرى الذين يخوضون هذه المعركة المباركة.

يذكر أنه غدا يوافق يوم الأسير الفلسطيني 17 ابريل / نيسان من كل عام، ويطلق الأسرى غدا إضرابهم عن الطعام، احتجاجاً على تعسف الاحتلال وإجراءاته ضدهم.

وكانت وسائل اعلام عبرية قد نشرت اليوم الأحد انباء قالت عن قيادة الحركة الاسيرة في حماس داخل السجون ، أن الحركة لن تشارك في الاضراب غداً الاثنين.