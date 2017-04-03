رافايينا يغيب عن برشلونة في فترة حرجة

قالت وسائل إعلام إسبانية، إن رافينيا الكانتارا لاعب وسط برشلونة سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع، بسبب إصابة في الركبة.

ويغيب رافايينا في فترة حرجة ستشهد دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، ومواجهة الغريم ريال مدريد في قمة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وغادر رافينيا من الملعب في الدقيقة 16 في فوز برشلونة 4-1 على غرناطة، الأحد، في الأندلس وكشفت الفحوصات تعرضه لإصابة في الركبة اليمنى.

تبعا لذلك، سيغيب اللاعب البرازيلي عن مواجهة يوفنتوس في دوري الأبطال وعن القمة أمام ريال في سانتياغو برنابيو.

وأوضح فريق برشلونة، في بيان، أن حالة رافينيا سيجري متابعتها في الساعات الثمانية والأربعين المقبلة لمعرفة مدى حجم الاصابة قبل تحديد الخطوات اللازمة لمساعدته على التعافي.

ومن المرجح أن تؤثر الإصابة بشدة على الفريق الكطالوني، خاصة أن المدرب لويسانريكي يعتمد عليه بمثابة جناح أيمن في خطة 3-4-3.

وفي ظل إصابة أليكس فيدال، بات متوقعا أن يعود المدرب إلى خطة 4-3-3 التي اتبعها في معظم فترته الممتدة لثلاث سنوات مع النادي.