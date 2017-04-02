راؤول يعود إلى ريال مدريدراؤول يعود إلى ريال مدريد

سيعود أسطورة نادي ريال مدريد الإسباني راؤول غونزاليس إلى النادي، بعد سبعة أعوام عن رحيله، ليبدأ رحلة جديدة مع النادي الملكي ابتداءا من الموسم المقبل.

وسيوقع راؤول عقدا سيصبح بموجبه مستشارا لرئيس النادي فلورينتينو بيريز، وهو المنصب الذي تولاه الفرنسي زين الدين زيدان بعد اعتزاله اللعب، قبل أن يصبح مدربا للفريق الأول.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، سيتواجد راؤول قريبا في مدريد لإتمام عملية التعيين بتواجد بيريز.

وسيستقيل راؤول من منصبه كسفير للدوري الإسباني في أميركا الشمالية بعد نهاية الموسم الحالي، قبل التوجه إلى العاصمة الإسبانية مدريد لبدأ مهامه في يوليو القادم.

ويذكر أن راؤول لعب 550 مباراة مع ريال مدريد بين عامي 1994 و2010.