رؤساء 3 دول عربية يهنئون الأسد بـ”عيد الجلاء”

ذكرت الرئاسة السورية، الثلاثاء، أن الرئيس بشار الأسد تلقى برقيات تهنئة من 10 رؤساء، بينهم رؤساء 3 دول عربية، بمناسبة استقلال سوريا عن فرنسا “عيد الجلاء”.

وأوضحت الصفحة الرسمية للرئاسة السورية، على فيسبوك، أن رؤساء كل من “روسيا، والجزائر، والعراق، وتركمانستان، ولبنان، وكوبا، والهند، وكوريا الشمالية، وجنوب أفريقيا، وإندونيسيا” عبروا عن “أطيب التهاني لسوريا حكومة وشعبا بهه المناسبة”.

وأضافت أنهم أعربوا، في برقياتهم، عن أملهم لـ”عودة الأمن والاستقرار لسوريا، وأن تتجاوز الأزمة التي تمر بها”.

ووفقا لصفحة الرئاسة، فقد أكد الرؤساء “على أهمية علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بلادهم بسوريا، وحرصهم على ترسيخ وتعزيز تلك العلاقات”.

أما الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، فقد أكد في برقيته على “استمرار موقف بلاده الداعم للتسوية السلمية للأزمة السورية، عبر الحوار الوطني الواسع الهادف إلى وقف نزيف الدماء، وتوحيد جميع السوريين في مكافحة قوى الإرهاب والتطرف الدوليين”.