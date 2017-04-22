دول الخليج العربي ترحب بإطلاق المختطفين القطريين والسعوديين

رحبت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإطلاق سراح المواطنين القطريين والسعوديين، الذين تم اختطافهم في العراق منذ أكثر من عام، بينما كانوا في رحلة صيد برية بترخيص رسمي من الأجهزة المختصة في العراق.

وأعرب أمين عام مجلس التعاون، عبداللطيف الزياني، “عن تهانيه لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا وإلى المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا بعودة المواطنين القطريين والسعوديين المختطفين إلى وطنهم..”.

وأشاد “بالجهود والمساعي الحثيثة التي بذلت من أجل الإفراج عن المواطنين القطريين الـ 26، ومن بينهم اثنان من مواطني المملكة العربية السعودية وإعادتهم إلى بلدهم وذويهم سالمين”.

وعبر الزياني عن “ارتياح دول مجلس التعاون لانتهاء هذه الأزمة القاسية التي ظلت تؤرق أبناء دول المجلس جميعا، وبرهنت على التضامن والتكاتف الخليجي في الملمات والأزمات”.